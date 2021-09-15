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Украинские клубы еще никогда не забивали «Шерифу» на выезде и другие интересные факты перед матчем «Шахтера» в Тирасполе

Это будет 15-я очная встреча между украинскими и молдавскими клубами
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:56
Украинские клубы еще никогда не забивали «Шерифу» на выезде и другие интересные факты перед матчем «Шахтера» в Тирасполе История
«Шериф» дома еще не проигрывал украинским клубам / Фото - facebook.com/FootballClubSheriff

Донецкий «Шахтер» откроет для себя очередной групповой этап Лиги чемпионов выездным матчем против тираспольского «Шерифа».

Как известно, «Шериф» стал первым представителем Молдовы в основной сетке самого престижного клубного турнира Европы и единственным дебютантом в этом сезоне на групповой стадии. Молдова – 34-я национальная ассоциация, которая хотя бы раз получила представительство в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Шериф» – 146-я команда, когда-либо игравшая на этой стадии турнира.


«Шериф» впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов / Фото - facebook.com/FootballClubSheriff
Шериф впервые в истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов / Фото - facebook.com/FootballClubSheriff

Понятно, что в групповом этапе Лиги чемпионов представители Молдовы и Украины никогда не пересекались, хотя история встреч украинских и молдавских клубов насчитывает семь дуэлей. Несмотря на то, что в последние десятилетия «Шериф» является гегемоном молдавского футбола, он только два раза пересекался с украинскими клубами. По две дуэли также у «Зимбру» и ФК «Тирасполь», еще одна – у «Дачии».

Из 14-ти матчей украинские клубы выиграли ровно половину – семь. Из остальных семи два закончились поражениями (оба – в гостях) и пять – ничьими.

При этом, украинские клубы пропустили от молдавских за все время только семь мячей, шесть из которых – в выездных матчах (дома пропустила только «Таврия» от ФК «Тирасполь» в Кубке Интертото-2008). Однако сами украинские клубы забили в Молдове только четыре мяча из 20-ти (по одному у «Шахтера» и «Черноморца», два – у донецкого «Металлурга»), а распечатать ворота «Шерифа» вообще не удавалось ни разу.

В последний раз пути украинского и молдавского клубов пересекались во втором квалификационном раунде Лиги Европы-2013/14. Тогда одесский «Черноморец», несмотря на поражение на выезде, прошел «Дачию» с общим счетом 3:2.

Все матчи украинских и молдавских клубов в еврокубках:

14.08.1997. квал. КОК. «Зимбру» – «Шахтер» – 1:1

28.08.1997. квал. КОК. «Шахтер» – «Зимбру» – 3:0

30.07.2003. 2 квал. ЛЧ. «Шахтер» – «Шериф» – 2:0

06.08.2003. 2 квал. ЛЧ. «Шериф» – «Шахтер» – 0:0

12.08.2004. 2 квал. КУ. «Металлург» Д – ФК «Тирасполь» – 3:0

26.08.2004. 2 квал. КУ. ФК «Тирасполь» – «Металлург» Д – 1:2

10.08.2006. 2 квал. КУ. «Зимбру» – «Металлург» З – 0:0

24.08.2006. 2 квал. КУ. «Металлург» З – «Зимбру» – 3:0

05.07.2008. 2 раунд КИ. ФК «Тирасполь» – «Таврия» – 0:0

13.07.2008. 2 раунд КИ. «Таврия» – ФК «Тирасполь» – 3:1

30.09.2010. группа ЛЕ. «Шериф» – «Динамо» – 2:0

15.12.2010. группа ЛЕ. «Динамо» – «Шериф» – 0:0

18.07.2013. 2 квал. ЛЕ. «Черноморец» – «Дачия» – 2:0

25.07.2013. 2 квал ЛЕ. «Дачия» – «Черноморец» – 2:1

Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября, в Тирасполе. Начало – в 19:45. Онлайн трансляция матча «Шериф» – «Шахтер» будет доступна на нашем сайте.

Александр Черненко
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