Украинский агент: «Я не верю в успех команды Шевченко в матче со Швецией»
Украинский агент Вячеслав Заховайло высказался о грядущем матче Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020.
- Это самый сложный матч для обеих команд на турнире. Прежде всего труднее в психологическом плане украинском, ведь шведы считаются фаворитами. Это понятно после неубедительного второго тайма с Северной Македонией и всего матча с Австрией.
- Будет ли для нас преимуществом два дополнительных дня на восстановление?
- Это большой плюс, что у нас больше времени, чем у соперника. Так, был плохой эмоциональный фон у сборной Украины, однако этот фактор может сыграть в качестве мотивации. Игроки в желании что-то доказать болельщикам могут прыгнуть выше своей головы.
- Как вам выступления шведов на групповом этапе чемпионата Европы?
- Сбалансированная и уверена в своих силах команда, которая может закрыться и не допустить соперника к мячу. Предполагаю, что футбол будет не самым привлекательным. Об открытой игре можно забыть сразу.
- Что самое важное будет в этом поединке для команды Шевченко?
- Реализация моментов. Я считаю, что сборная Украины в нормальном состоянии с Зинченко, Малиновским, Ярмоленко и Яремчуком может завязать игру. Да, есть проблемы на левом фланге. К сожалению, не было найдем разумного баланса после потери Зубкова.
- Каким будет ваше прогноз на матч?
- Игра будет сложной. Скажу откровенно, не верю в успех сборной Украины. Буду рад ошибиться. Прогнозирую, что в четвертьфинал Евро-2020 пройдет сборная Швеции. Честно, очень хочу, чтобы команда Шевченко мой прогноз опровергла. Наши лидеры говорят, что стремятся воспользоваться полученным шансом. Однако последние матчи не внушают оптимизм.
Матч Швеции и Украины состоится 29-го июня.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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