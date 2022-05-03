Український арбітр отримав призначення на матч чемпіонату Польщі

Суддя Кривушкін покинув Україну після початку війни

Дмитро Кривушкін

Український арбітр Дмитро Кривушкін отримав призначення на матч другої польської ліги.

На 7 травня українець призначений головним суддею матчу 32-го туру «Вісла» (Пулави) – «Гутнік» (Краків).

Після початку війни Кривушкін обслуговував матчі польських нижчих ліг, та благодійний матч «Лехія» — «Шахтар».

Зазначимо, що Кривушкін законно виїхав з України після початку війни, оскільки він є батьком трьох дітей.

Нагадаємо, український арбітр Катерина Монзуль судить матчі в Італії.