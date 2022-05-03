Український арбітр отримав призначення на матч чемпіонату Польщі
Суддя Кривушкін покинув Україну після початку війни
Дмитро Кривушкін
Український арбітр Дмитро Кривушкін отримав призначення на матч другої польської ліги.
На 7 травня українець призначений головним суддею матчу 32-го туру «Вісла» (Пулави) – «Гутнік» (Краків).
Після початку війни Кривушкін обслуговував матчі польських нижчих ліг, та благодійний матч «Лехія» — «Шахтар».
Зазначимо, що Кривушкін законно виїхав з України після початку війни, оскільки він є батьком трьох дітей.
Нагадаємо, український арбітр Катерина Монзуль судить матчі в Італії.
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