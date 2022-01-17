«Верес» объявил о переходе защитника сборной Армении
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Поворознюк вернулся в «Верес»
Дмитрий Поворознюк / Фото: Instagram
Украинский блогер и журналист Дмитрий Поворознюк вновь стал игроком «Вереса», сообщает пресс-служба ровенского клуба.
Отметим, Поворознюк уже выступал за «Верес» в прошлом сезоне, когда команда играла в Первой лиге. Тогда он сыграл в 5-ти матчах за «Верес», суммарно проведя на поле 41 минуту.
Ранее «Верес» объявил о подписании игрока из Армении.