Украинский защитник Бескоровайный ведет переговоры с клубами Польши и Дании
Украинский чемпион мира U-20 присоединился к казахстанскому гранду
Защитник проведет один сезон в местном чемпионате
18:18
Даниил Бескоровайный / Фото - ФК Астана
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Даниил Бескоровайный будет выступать за «Астану». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В чемпионате Казахстана защитник будет выступать на правах аренды до конца сезона. По окончанию соглашения у клуба будет приоритетное право выкупа.
Его контракт принадлежит «ДАК 1904». За словацкий клуб Бескоровайный провел 62 матча и забил 4 мяча.
Ранее сообщалось что партнеры защитника по чемпионской сборной Владислав Супряга и Даниил Сикан не интересуют «Базель».
Комментарии 0