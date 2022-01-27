Украинский чемпион мира U-20 присоединился к казахстанскому гранду

Защитник проведет один сезон в местном чемпионате

Даниил Бескоровайный / Фото - ФК Астана

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Даниил Бескоровайный будет выступать за «Астану». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В чемпионате Казахстана защитник будет выступать на правах аренды до конца сезона. По окончанию соглашения у клуба будет приоритетное право выкупа.

Его контракт принадлежит «ДАК 1904». За словацкий клуб Бескоровайный провел 62 матча и забил 4 мяча.

Ранее сообщалось что партнеры защитника по чемпионской сборной Владислав Супряга и Даниил Сикан не интересуют «Базель».