Украинский форвард бельгийского клуба вылетел более чем на месяц из-за травмы

Николай Кухаревич / Фото - ФК Левен

Нападающий бельгийского «Левена» Николай Кухаревич поделился мыслями по поводу недостатка игровой практики в команде. Футболист молодежной сборной Украины получил травмы на сборах и уже прошел половину месячного курса восстановления.

Уже несколько недель я занимаюсь реабилитацией. Нужно еще около 15-ти дней. Жаль, что так получилось перед самым стартом второй части чемпионата, но уже ничего не поделаешь. Мне остается работать над скорейшим возвращением в строй.

Действительно, этот сезон получается не простым. Сначала была Франция, теперь — Бельгия. Каждый раз нужно было адаптироваться к новым требованиям. Но при этом я не ищу оправданий, много работаю и всегда жду от себя большего. Конечно, хочется, чтобы все и сразу сложилось, но такое бывает редко.

Григорий Козловский сказал, что рано уехал? Я уважаю его мнение, но за эти шесть месяцев уже многому научился. Да, у меня не было достаточно игровой практики, но все еще впереди.

«Труа» или «Левен»? Возможно, во Франции немного выше уровень, но это две хорошие команды с очень серьезным подходом ко всем нюансам.

Главный вывод за полгода в Европе? Рано или поздно футбол все расставляет по своим местам. Нужно терпеть и работать.