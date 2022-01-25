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Украинский форвард бельгийского клуба вылетел более чем на месяц из-за травмы

Футболист молодежной сборной получил обидное повреждение на сборах
Футбол Украинские легионеры
15:26
Украинский форвард бельгийского клуба вылетел более чем на месяц из-за травмы
Николай Кухаревич / Фото - ФК Левен

Нападающий бельгийского «Левена» Николай Кухаревич поделился мыслями по поводу недостатка игровой практики в команде. Футболист молодежной сборной Украины получил травмы на сборах и уже прошел половину месячного курса восстановления.

На второй день сбора, который мы проводили в Испании, случился несчастный случай. Я повредил боковую связку колена. Ту самую, которая не дала мне возможности завершить прошлый сезон.

Уже несколько недель я занимаюсь реабилитацией. Нужно еще около 15-ти дней. Жаль, что так получилось перед самым стартом второй части чемпионата, но уже ничего не поделаешь. Мне остается работать над скорейшим возвращением в строй.

Действительно, этот сезон получается не простым. Сначала была Франция, теперь — Бельгия. Каждый раз нужно было адаптироваться к новым требованиям. Но при этом я не ищу оправданий, много работаю и всегда жду от себя большего. Конечно, хочется, чтобы все и сразу сложилось, но такое бывает редко.

Григорий Козловский сказал, что рано уехал? Я уважаю его мнение, но за эти шесть месяцев уже многому научился. Да, у меня не было достаточно игровой практики, но все еще впереди.

«Труа» или «Левен»? Возможно, во Франции немного выше уровень, но это две хорошие команды с очень серьезным подходом ко всем нюансам.

Главный вывод за полгода в Европе? Рано или поздно футбол все расставляет по своим местам. Нужно терпеть и работать.

Ранее сообщалось, что «Гент» Романа Безуса и «Брюгге» Эдуарда Соболя могут лишить лицензии и отправить в любители.

Сергей Стаднюк
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Теги

Николай Кухаревич чемпионат Бельгии Труа

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