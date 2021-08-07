Украинский форвард попал в заявку на матч с ПСЖ

Кухаревич может дебютировать за «Труа» в официальном поединке

Николай Кухаревич / Фото - Футбол 1/2/3

Нападающий Николай Кухаревич может уже сегодня, 7 августа, дебютировать за «Труа». И сразу – против ПСЖ.

Украинец попал в предварительную заявку команды из 21 игрока на матч первого тура Лиги 1. Также стало известно, что в новом клубе форвард будет выступать под 21-м номером.

convoqué par le coach Batlles pour le 1er match de la nouvelle saison de @Ligue1UberEats, demain à 21h00 au Stade de l’Aube face au PSG ! #ESTACPSG #TeamEstac pic.twitter.com/VahMFLLZEc — ESTAC Troyes (@estac_officiel) August 6, 2021

Кухаревич присоединился к «Труа» в текущее межсезонье и уже отличился голом в контрольной игре.