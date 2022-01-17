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Украинский форвард покинул южнокорейский клуб
Тащи стал свободным агентом
11:48
Фото: Поханг Стилерс
Нападающий Борис Тащи стал свободным агентом.
Накануне он покинул южнокорейский клуб «Пхохан Стилерс», сообщает сайт команды.
Он провел в Южной Корее почти год. За это время украинец отыграл 28 матчей, забив четыре мяча и сделав три ассиста.
У Тащи есть предложение из низших дивизионов чемпионата Германии. Он играл за «Дуйсбург» и «Санкт-Паули».
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