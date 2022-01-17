Украинский форвард покинул южнокорейский клуб

Тащи стал свободным агентом

Фото: Поханг Стилерс

Нападающий Борис Тащи стал свободным агентом.

Накануне он покинул южнокорейский клуб «Пхохан Стилерс», сообщает сайт команды.

Он провел в Южной Корее почти год. За это время украинец отыграл 28 матчей, забив четыре мяча и сделав три ассиста.

У Тащи есть предложение из низших дивизионов чемпионата Германии. Он играл за «Дуйсбург» и «Санкт-Паули».