Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»
Украинский футболист прировнял Путина к Гитлеру. Фото
Эсеола поддержал Украину из-за заявлений российского лидера
Адеринсола Эсеола / Фото: Инстаграм
Украинский футболист Адеринсола Эсеола в Instagram прировнял президента России Владимира Путина и нацистского лидера Адольфа Гитлера.
«Больное, неадекватное существо! Володя! Угомонись».
Обращение Эсеолы связано с решением Путина признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами.
Также ранее Украину из-за агрессии Путина поддержал легенда грузинского футбола Каха Каладзе.