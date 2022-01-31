Украинский футбольный клуб может предложить Усику профессиональный контракт

Александр Усик / Фото: Футбол 24

Директор «Полесья» Владимир Загурский прокомментировал информацию о том, что чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сыграет за житомирский клуб в товарищеском турнире.

— Он хороший друг президента нашего клуба. После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, возникла идея, чтобы Александр Усик дебютировал за нашу команду.

Все знают, что у него футбольное прошлое, в детстве и юношестве Александр играл за «Таврию». Кроме того, у самого Усика было желание сыграть за «Полесье». Президент поддержал его в этом, а он согласился на его предложение.

— Усик уже тренировался с футболистами «Полесья»?

— Пока еще нет.

— «Полесье» рассматривает вариант, чтобы предложить Усику профессиональный контракт?

— Будем рассматривать. Если он усилит нашу команду — будем предлагать, если нет, — просто дадим шанс попробовать себя в футболе.

— С каким известным футболистом вы могли бы сравнить Усика?

— Тяжело сказать. Возможно, с Каримом Бензема.

— Как будет выглядеть участие Усика в турнире? Он будет выходить в старте или на замену?

— Эти моменты держатся в секрете. Смотрите турнир, и вы все увидите.