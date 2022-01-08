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Украинский герой матча поделился впечатлениями от прохода «Вильярреала» в Кубке Испании

Защитник забил победный мяч на последних минутах
Футбол Украинские легионеры
08 января 17:59
Украинский герой матча поделился впечатлениями от прохода «Вильярреала» в Кубке Испании
Богдан Милованов / Фото - Getty Images

Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов поделился впечатлениями от победы в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Вильярреала» (2:1). Украинец забил на последних минутах.

Богдан, этот гол пока самый важный в твоей карьере?

Думаю, да. Хотя я забиваю не много, поэтому для меня каждый гол особенный. В нынешнем сезоне это уже второй мяч, и первый тоже был важным, поскольку я его забил в принципиальной встрече с «Луго». Никогда не забуду и гол в составе молодежной сборной Украины на Мальте.

В первом тайме ты мог забить еще…

Да, этот момент был еще лучше, но я пробил выше ворот. Мы хорошо разыграли угловой – так, как планировали на тренировке. У «Вильярреала», к слову, очень хорошие стандарты, но мы их немного удивили своими заготовками.

Со стороны соперника была какая-то недооценка?

Нет. Мне показалось, что «Вильярреал» играл с максимальным настроем. У него не было несколько основных футболистов, уехавших на Кубок Африки, но и наш состав оказался не самым боевым. Лидеры атаки появились на поле только во втором тайме.

Конечно, нам приходилось много обороняться, и мы это хорошо делали. Понимали, что все команды Унаи Эмери – кубковые. Знали, что в двух предыдущих стадиях турнира участник 1/8 финала Лиги чемпионов забил 15 мячей, а три последних матча в Ла Лиге эта команда выиграла. Однако «Спортинг» победил, наш коллектив оказался хорошо готов к этой игре.

Теперь в Кубке Испании вы сыграете с «Кадисом». Аппетит приходит во время еды?

Конечно, в Хихоне все ждут продолжения. Тем более что мы будем принимать «Кадис» на своем поле. Да, эта команда тоже выступает в высшем дивизионе, но дома «Спортинг» способен на многое, – сказал Милованов.

Ранее определились все пары 1/8 финала Кубка Испании.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Спортинг (Хихон) Богдан Милованов Кубок Испании Вильярреал

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