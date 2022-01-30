Официально. «Бордо» подписал украинского полузащитника «Шахтера»
Украинский полузащитник провел первую тренировку в «Бордо»
Игнатенко присоединился к французскому клубу сегодня
20:44
Даниил Игнатенко / Фото: пресс-служба Бордо
Новоиспеченный полузащитник «Бордо» Даниил Игнатенко провел первую тренировку во французском клубе.
Украинец отправился в команду из Лиги 1 в аренду, срок которой пока что неизвестен. Контракт Игнатенко принадлежит «Шахтеру».
В СМИ сообщалось, что «жирондинцы» смогут выкупить футболиста у «горняков» за 2-3 миллиона евро.
Игнатенко с 2020-го года выступал за «Днепр-1» на правах аренды.
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