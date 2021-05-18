Украинский тренер: «Не жду от сборной чуда на Евро, но хочется увидеть приятные неожиданности»

Сборная Украины / Фото - Getty Images

Украинский специалист Юрий Бакалов поделился своими ожиданиями от выступлений сборной Украины на предстоящем Евро-2020.

Думаю, все равно в функциональном плане все будет в порядке, потому что команда собирается заблаговременно, будут восстановительные мероприятия. Шевченко говорил в интервью, что первые две недели перед Евро будут втягивающими, чтобы сборники могли восстановиться. У нас опытный штаб, который знает, как подготовить команду.

Что касается психологических аспектов, то, конечно, сезон для всех игроков получился тяжелым. Но это Евро, не каждый раз мы на него попадаем, поэтому ребята это осознают и с мотивацией проблем возникнуть не должно.

Стала ли сборная слабее за год? Сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд, сборная не стала слабее. Может, в плане результата не получились игры с Финляндией и Казахстаном, но игра есть. Не стоит забывать, что после начала эпидемии игроки выпадали, и наша оборона за год заметно видоизменилась. Шевченко экспериментирует, не боится, также появились новички.

Поэтому тот же расширенный список футболистов, который был опубликован перед нынешним сбором, свидетельствует о том, что Шевченко продолжает смотреть новых футболистов. Уверен, команда слабее не стала.

Травмы Коноплянки, Андриевского и Шепелева? При всем уважении к этим игрокам, но будем откровенны, в последнее время они не были игроками основы сборной. Возможно, есть трудности с вингерами, но Коноплянка приедет в сборную, врачи работают над его восстановлением.

Думаю, что ближе к началу Евро тренеры решат все кадровые проблемы и сборная предстанет боеспособным коллективом. Сейчас главное, чтобы до официальных игр больше никто не попал на больничный, потому что ребята будут готовиться на фоне тяжелого прошлого сезона.

Не этично мне давать советы тренеру национальной сборной. Рядом с Андреем Шевченко серьезный тренерский штаб. Он прекрасно знает, над чем работать. Уверен, идей у Шевченко много. Самое главное, как игроки их будут воплощать в жизнь.

Не жду чуда, но хочется увидеть приятные неожиданности. Уверен, что на Евро наша команда не будет мальчиками для битья и преподнесет приятный сюрприз для своих болельщиков. Хочется увидеть команду, которая у нас была в прошлом году.

Когда ребята выходили на поле и сами получали удовольствие от комбинационного и атакующего футбола. Оптимизм есть, ведь наши легионеры – Яремчук, Зинченко, Малиновский, игроки «Динамо» после такого сильного сезона пребывают в хорошей форме. Все должно получиться.

Конечно, старт будет тяжелым, 13 мая первая игра с Нидерландами. С одной стороны это хорошо, с другой не очень, потому что все-таки это старт турнира. Тем не менее, верю, что команде по силам удачно стартовать на чемпионате и потом с таким же энтузиазмом провести весь групповой турнир.