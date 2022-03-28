Вернидуб: «Не могу понять путина и россиян, которые не против него»
Украинский тренер – о вступлении в ВСУ: «По-другому поступить я не мог»
Вернидуб защищает нашу страну от оккупантов
28 марта 16:20
Юрий Вернидуб вступил в ряды ВСУ / Фото: Facebook
Украинский тренер Юрий Вернидуб высказался о своем вступлении в ряды ВСУ.
«У меня все хорошо. По-другому поступить я не смог. Свой выбор сделал в первый день войны. Все будет хорошо. Мы победим. Україна – понад усе! Слава Україні! Смерть Ворогам».
Напомним, Вернидуб выступал с «Шерифом» в Лиге Европы, а уже через несколько дней надевал военную форму.