«Сент-Трюйден» уже без Филиппова прервал 10-матчевую беспроигрышную серию сенсационного новичка лиги
Украинский удар по российской «Родине». Филиппов забил дебютный мяч за «Ригу»
Латвийский клуб одержал разгромную победу в контрольном матче
13 февраля 22:33
Александр Филиппов / Фото - ФК Рига
В контрольном матче на сборе «Рига» разгромила «Родину».
Один из мячей латвийского клуба забил нападающий Александр Филиппов. Форвард удвоил преимущество команды в первом тайме.
В целом «Рига» отправила в ворота одного из лидеров своей группы третьего дивизиона России пять мячей. Отметим также участие в матче еще одного украинца Владлена Юрченко.
Напомним, «Сент-Трюйден», которому принадлежит Филиппов, прервал 10-матчевую беспроигрышную серию лидера чемпионата Бельгии.
Контрольный матч
«Рига» – «Родина» 5:0Голы: Сойсало, 18, 74, Филиппов, 22, Камеш, 46, Рамос, 88
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