Украинский защитник Бескоровайный ведет переговоры с клубами Польши и Дании

Он выступает в чемпионате Словакии

Фото: ДАК

Защитник ДАК Даниил Бескоровайный может сменить клуб.

Отмечается, что он ведет переговоры с польскими и датскими клубами. Трансфер может состояться совсем скоро.

22-летний игрок выступает за ДАК уже третий год. Ранее он играл за «Михаловце» и «Атлантас».

Он стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.

ДАК идет четвертым в таблице чемпионата Словакии.