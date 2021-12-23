«Львов» и «Верес» интересуются защитником «Десны»
Украинский защитник Бескоровайный ведет переговоры с клубами Польши и Дании
Он выступает в чемпионате Словакии
12:10
Фото: ДАК
Защитник ДАК Даниил Бескоровайный может сменить клуб.
Отмечается, что он ведет переговоры с польскими и датскими клубами. Трансфер может состояться совсем скоро.
22-летний игрок выступает за ДАК уже третий год. Ранее он играл за «Михаловце» и «Атлантас».
Он стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.
ДАК идет четвертым в таблице чемпионата Словакии.
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