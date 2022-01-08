Украинский защитник испанского клуба: «Команда попала в какую-то яму»

Милованов – о результатах «Спортинга», стремящегося в Примеру и выбившего «Вильярреал» из кубка страны

Богдан Милованов / Фото - Eldesmarque

Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов высказался о текущих результатах команды в Сегунде и своем украинском одноклубнике Василии Кравце.

Вы хорошо начали чемпионат. Шли на первом месте, а потом опустились на 12-е. Что случилось?

Мы сами долго не могли понять, в чем дело. Были хорошие матчи, но они не приносили очки. Попали в какую-то яму. Я думаю, что такая полоса бывает у всех команд, но Спортинг ее уже преодолел и снова начал побеждать.

Перед вами стоит задача выйти в Ла Лигу?

Конечно. Этот вопрос в Хихоне никогда не обсуждается, потому что клуб с такими традициями должен выступать только на высшем уровне. Для болельщиков нашего города это настоящая мечта, и мы постараемся их порадовать. Будет сложно, но шансы еще есть.

В «Спортинге» выступает еще один украинец – Василий Кравец. Вы с ним хорошо общаетесь?

Конечно. Мы познакомились почти три года назад, когда я приезжал на сбор национальной команды Украины. Потом не общались, но теперь хорошо подружились. Вася – очень хороший и веселый парень. Всегда на позитиве. Подтягивает мои знания украинского языка.

Богдан, сразу после игры против «Вильярреала» до тебя было не просто дозвониться. Долго разбирал сообщения на телефоне?

Да, признаюсь, это было нелегко. Когда зашел в раздевалку и взял телефон в руки – чуть не испугался. Впрочем, все эти эмоции быстро прошли. Уже утром ты понимаешь, что нужно дальше работать. Еще больше работать.

Напомним, гол Милованова на последних минутах принес «Спортингу» победу в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:1).