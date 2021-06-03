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Украинский защитник испанского клуба опроверг интерес со стороны «Зари»

Лебеденко прокомментировал свое будущее
Футбол Украинская Премьер-лига
22:07
Украинский защитник испанского клуба опроверг интерес со стороны «Зари»
Орест Лебеденко / Фото - ФК Луго

Защитник испанского «Луго» Орест Лебеденко рассказал о своем будущем и прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зари». Минувший сезон футболист провел в аренде в «Олимпике».

Несколько дней назад я разговаривал с клубным руководством «Луго», с которым связан контрактом еще два года. Конечно, прежде всего, поздравил с сохранением «прописки» в Сегунде, а когда поинтересовался своей судьбой, то в ответ услышал: «На следующей неделе должна состояться встреча руководства с тренерским штабом, где и будет принято решение возвращать Лебеденко в «Луго», или снова отдавать в аренду». Так что пока никакой определенности.

Что касается информации, появившейся в СМИ, что мной интересуется «Заря», то я не в курсе. Ко мне никто из луганского клуба не обращался.

Ранее Лебеденко раскрыл, что стало причиной неутешительных результатов «Олимпика» при Калитвинцеве.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Орест Лебеденко Заря ФК Луго

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