Вернидуб – о матче с «Интером»: «Думаю, что мы найдем их «ахиллесову пяту»
Украинский защитник: «Не пошел бы в «Шериф» Вернидуба»
Экс-игрок «Торино» находится без клуба с начала года
16:18
Василий Прийма / Фото - ФК Заря
Бывший защитник «Торино» и «Зари» Василий Прийма поделился мнением о своем экс-наставнике Юрии Вернидубе, работающем ныне в молдавском «Шерифе».
Юрий Николаевич Вернидуб на коне. Я в нормальных отношениях с ним.
В «Шериф» он меня, правда, не приглашал. Я бы и не пошел туда.
Ранее перволиговая «Волынь» отказалась от подписания контракта с Приймой.
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