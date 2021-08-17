Украинский защитник – о встрече с Месси: «После этого два дня руку не мыл»

Василий Кравец / Фото - ФК Луго

Защитник «Спортинга» Василий Кравец в эфире YouTube-канала «vZbirna» вспомнил свою встречу с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Они кому-то руку дают – здороваются, я тоже вместе с ними. Руку даю, а смотрю – это Месси. А тут и Суарес рядом. Думаю – й*пт.

Ну, ребята здоровались, поэтому и я тоже. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался и Месси мне типа подмигнул. После этого два дня руку не мыл. Я шучу.