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Украинский защитник – о встрече с Месси: «После этого два дня руку не мыл»

Кравец не первый год выступает в Испании
Футбол Примерa (Испания)
22:39
Украинский защитник – о встрече с Месси: «После этого два дня руку не мыл»
Василий Кравец / Фото - ФК Луго

Защитник «Спортинга» Василий Кравец в эфире YouTube-канала «vZbirna» вспомнил свою встречу с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Я в «Леганесе» дружил с молодыми ребятами, которые пришли из «Барселоны Б». Мы выходим с ними из раздевалки на разминку, а я иду за ними, вниз смотрю.

Они кому-то руку дают – здороваются, я тоже вместе с ними. Руку даю, а смотрю – это Месси. А тут и Суарес рядом. Думаю – й*пт.

Ну, ребята здоровались, поэтому и я тоже. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался и Месси мне типа подмигнул. После этого два дня руку не мыл. Я шучу.

В текущее межсезонье Месси впервые сменил клуб во взрослой карьере. Нападающий перешел в ПСЖ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Василий Кравец Лионель Месси Спортинг (Хихон)

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