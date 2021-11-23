Украинский защитник продлил контракт с московским клубом

Ордец останется в России

Фото: ФК Динамо Москва

Защитник «Динамо» Москва Иван Ордец останется в команде.

29-летний игрок продлил контракт с командой еще на два года. В соглашении есть опция продления контракта еще на год.

В «Динамо» Ордец перешел в 2019-м году из «Шахтера». За это время он сыграл 64 матча за команду, забив пять голов.

В этом сезоне он провел 15 матчей за команду.

Его команда в этом сезоне идет на втором месте в таблице.