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Украинский защитник продлил контракт с московским клубом
Ордец останется в России
Фото: ФК Динамо Москва
Защитник «Динамо» Москва Иван Ордец останется в команде.
29-летний игрок продлил контракт с командой еще на два года. В соглашении есть опция продления контракта еще на год.
В «Динамо» Ордец перешел в 2019-м году из «Шахтера». За это время он сыграл 64 матча за команду, забив пять голов.
В этом сезоне он провел 15 матчей за команду.
Его команда в этом сезоне идет на втором месте в таблице.
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