Украинский защитник: «В Европе мало играю. Совершил ошибку – и наставник меня поменял»

Евгений Чеберко / Фото - УАФ

Защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко рассказал о трудностях адаптации в Европе. Ныне экс-игрок «Зари» выступает в аренде хорватскому «Осиеку».

Аренда в «Осиек» из ЛАСКа? Хотелось играть. Так как в австрийском клубе я получал мало практики, то мы с агентом посоветовались и в феврале нынешнего года я принял решение уйти в аренду, поскольку у меня еще тогда был шанс попасть на чемпионат Европы.

За три месяца я сыграл практически во всех матчах «Осиека». С началом нового сезона я тоже выходил на поле, но потом совершил ошибку – и наставник решил меня поменять. Сейчас команда хорошо выступает, поэтому сейчас нужно еще с большим упорством бороться за место в составе.

«Осиек» не проигрывал, когда я был на поле? Возможно, но только тренер решает, кому выходить на поле. Сейчас наставник использует других ребят, которые не дают большого повода для расстройства.

В Австрии выше интенсивность, там лучше играют в атаку, прессингуют. Однако в Хорватии сами футболисты, в мастерстве не отстают. У нас стоит задача составлять конкуренцию загребскому «Динамо» и выйти в финал Кубка Хорватии. Пока мы идем в графике. В чемпионате лидируем, а в кубке вышли в четвертьфинал.

Однако еще предстоит много работы, поскольку бывали матчи, в которых команда вытягивала игру на последних минутах. А бывало, что теряли очки там, где не должны были этого делать.

Не жалею ли о переходе в Европу? В сборную я вызвался после того, как перешел в ЛАСК. Но это не столь важно, поскольку здесь я набрался опыта. В Европе я понял разные стили игры, разнообразие тактик. Здесь не так легко, как у нас в плане того, что в Украине, если ты на поле, тренер доверяет, хорошая зарплата, то считается, что жизнь удалась. В Европе нет авторитетов, свою силу нужно доказывать в каждом поединке.