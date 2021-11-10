Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украинский защитник: «В Европе мало играю. Совершил ошибку – и наставник меня поменял»

Экс-игрок «Зари» рассказал об адаптации за границей
Футбол Украинские легионеры
15:45
Украинский защитник: «В Европе мало играю. Совершил ошибку – и наставник меня поменял»
Евгений Чеберко / Фото - УАФ

Защитник австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко рассказал о трудностях адаптации в Европе. Ныне экс-игрок «Зари» выступает в аренде хорватскому «Осиеку».

В Европе я уже адаптировался, привык к местным правилам. Единственное, пока мало играю.

Аренда в «Осиек» из ЛАСКа? Хотелось играть. Так как в австрийском клубе я получал мало практики, то мы с агентом посоветовались и в феврале нынешнего года я принял решение уйти в аренду, поскольку у меня еще тогда был шанс попасть на чемпионат Европы.

За три месяца я сыграл практически во всех матчах «Осиека». С началом нового сезона я тоже выходил на поле, но потом совершил ошибку – и наставник решил меня поменять. Сейчас команда хорошо выступает, поэтому сейчас нужно еще с большим упорством бороться за место в составе.

«Осиек» не проигрывал, когда я был на поле? Возможно, но только тренер решает, кому выходить на поле. Сейчас наставник использует других ребят, которые не дают большого повода для расстройства.

В Австрии выше интенсивность, там лучше играют в атаку, прессингуют. Однако в Хорватии сами футболисты, в мастерстве не отстают. У нас стоит задача составлять конкуренцию загребскому «Динамо» и выйти в финал Кубка Хорватии. Пока мы идем в графике. В чемпионате лидируем, а в кубке вышли в четвертьфинал.

Однако еще предстоит много работы, поскольку бывали матчи, в которых команда вытягивала игру на последних минутах. А бывало, что теряли очки там, где не должны были этого делать.

Не жалею ли о переходе в Европу? В сборную я вызвался после того, как перешел в ЛАСК. Но это не столь важно, поскольку здесь я набрался опыта. В Европе я понял разные стили игры, разнообразие тактик. Здесь не так легко, как у нас в плане того, что в Украине, если ты на поле, тренер доверяет, хорошая зарплата, то считается, что жизнь удалась. В Европе нет авторитетов, свою силу нужно доказывать в каждом поединке.

Напомним, Чеберко выступает за «Осиек» с февраля 2021 года.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Чеберко Осиек

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Петраков: «Гордимся, что Шевченко принял команду Серии А, верим в него»
Петраков: «Гордимся, что Шевченко принял команду Серии А, верим в него»
Сборная Украины
17:37
Футболистка ПСЖ организовала нападение на собственную одноклубницу, ее задержала полиция
Футболистка ПСЖ организовала нападение на собственную одноклубницу, ее задержала полиция
Лига 1 (Франция)
17:35
Бущан: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»
Бущан: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»
Сборная Украины
17:24
Тренер Шевченко в «Динамо» похвалил экс-подопечного за выбор «Дженоа»
Тренер Шевченко в «Динамо» похвалил экс-подопечного за выбор «Дженоа»
Серия А (Италия)
17:19
Прогноз на матч Украина – Болгария
Прогноз на матч Украина – Болгария
17:10
УАФ обратилась в UEFA по поводу ситуации с матчем против Боснии и Герцеговины
УАФ обратилась в UEFA по поводу ситуации с матчем против Боснии и Герцеговины
Сборная Украины
16:57
Владелец «Дженоа» – о Шевченко: «Мы взяли его не за имя. Мы поражены его идеями, таких тренеров в мире очень мало»
Владелец «Дженоа» – о Шевченко: «Мы взяли его не за имя. Мы поражены его идеями, таких тренеров в мире очень мало»
Серия А (Италия)
16:42
Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения
Шевченко назвал главные задачи «Дженоа» после его назначения
Серия А (Италия)
16:36
Гармаш рассказал, на какой позиции ему удобнее играть
Гармаш рассказал, на какой позиции ему удобнее играть
Сборная Украины
16:31
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
Все новости

Анонсы

«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
20:35
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Тенерифе» – «Прометей». Трансляция на XSPORT
21:30
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
11 ноября 19:00
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
WEB
Товарищеский матч. Украина – Болгария. Онлайн трансляция
11 ноября 19:30
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
12 ноября 16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
12 ноября 17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
12 ноября 23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00