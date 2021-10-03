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Украинское «классико» получилось предсказуемым. «Динамо» и «Шахтер» сыграли слишком осторожно

Матч был напряженным, но роковой ошибки мы так и не дождались
Футбол Украинская Премьер-лига
00:22
Украинское «классико» получилось предсказуемым. «Динамо» и «Шахтер» сыграли слишком осторожно Послесловие
Фото: пресс-служба Динамо

В 10-м туре чемпионата Украины «Динамо» и «Шахтер» поделили очки (0:0). Счет – закономерен и справедлив. Но и игра была совсем не такой, которую мы увидели в матче за Суперкубок 11 дней назад. Тогда «Шахтер» гораздо больше хотел и показал напор, а «Динамо» было более инертным и слегка безразличным. В этой встрече же все уровнялось: киевляне отнеслись к матчу с большей ответственностью, а «Шахтер» поубавил пыл и стал осторожнее – цена ошибки была выше, чем в матче за Суперкубок.

Мы прогнозировали, что во встрече не будет много забитых мячей, команды будут разыгрывать «шахматную партию», игра будет напряженной, а судьбу матча может решить одна ошибка. Все так и случилось, но роковой ошибки мы так и не дождались. Команды предпочли «синицу в руках». Кажется, более-менее такой исход устроил оба коллектива. Не плохо для «Динамо» и «Шахтера», но и не хорошо. Нормально.

Обзор матча «Динамо» – «Шахтер» (0:0)

Примечательно, что каждая из команд играла без номинального центрфорварда. У «Шахтера» неприятность случилась буквально за несколько дней до матча с «Динамо» – на длительный срок вылетел Траоре. Мораес еще не восстановился, а Сикан пока сыроват для таких матчей. Де Дзерби сделал ставку на Педриньо на острие, но вингеру все равно не хватало навыков центрфорварда, и это было видно.

У «Динамо» Беседин давно травмирован, Рамирес только вышел из самоизоляции после ковида, Шкурин не впечатляет Луческу. Был вариант с Супрягой, но румынский специалист сделал ставку на Витиньо, который не был чистым форвардом, но находился ближе всех к этой позиции.

И не прогадал. Витиньо стал самым полезным игроком в атакующих действиях среди двух команд. Бразилец обострял, цеплялся за мяч, классно его принимал, убегал от защитников соперника, совершал удачные обводки, постоянно держал в напряжении оборону «Шахтера» и потерял несколько неплохих шансов забить. У «Динамо» было 6 ударов в этом матче – 4 из них в активе Витиньо. Это лучший показатель по количеству ударов на две команды. Бразилец впервые вышел в стартовом составе «Динамо» и действительно впечатлил. Даже с учетом того, что он играл не на своей позиции. Это пока лучший перформенс Витиньо за те 4 матча, что он уже провел в киевской команде. Предыдущие три раза, правда, он выходил на замену.

Что касается общей картины на поле, то она была достаточно обыденной и привычной для матчей «Динамо» и «Шахтера» в последние годы. Киевляне компактно оборонялись и играли вторым номером, выжидая ошибки соперника и шанса выбежать в контратаку. «Шахтер» больше владел мячом, кружил вокруг первой трети киевлян но оборона «Динамо» редко позволяла «горнякам» создать что-то опасное. Типичное «классико», когда результат – во главе угла.

Статистика матча:

Если рассматривать игру с точки зрения статистики, то здесь все примерно поровну. Голевых моментов команды создали у ворот друг друга плюс минус одинаковое количество, только у «Шахтера» получалось это делать в позиционных атаках, а киевляне зачастую ловили «горняков» на «контрах».

«Шахтер» доминировал над «Динамо» во время двух игровых отрезков. В середине первого тайма, когда «горняки» включали активный прессинг, а периодически даже не давали киевлянам выйти из своей штрафной. Но этот отрезок длился минут 10. Второй случился в самой концовке матча, когда «Шахтер» на правах команды, что играла первым номером, пошел на штурм. Но ничего кроме напряжения у ворот «Динамо» это не создало. Голевых моментов в концовке не было ни у одной из команд.

Что бросилось в глаза (и вызывает опасения перед следующими матчами команд в еврокубках) – так это обрезки и потери мяча на ровном месте у двух команд. Киевляне часто теряли мяч в первом тайме – под давлением «Шахтера», который очень высоко прессинговал. Иногда игроки «Динамо» не справлялись с таким прессом и не могли связать нескольких передач между вратарем и защитниками. «Горняки» тоже не отставали: почти все опасные контратаки «Динамо» случились после индивидуальных ошибок игроков «Шахтера» (потерь мяча на ровном месте или обрезок).

В целом, команды слишком боялись ошибиться, а толчка в игре (той самой роковой ошибки), который бы сделал ее более динамичной и заставил бы одну из команд рисковать, так и не случилось. 100-е украинское классико ничего не изменило в расстановке команд в таблице – все остались на своих местах.

«Динамо» показало, что оно не настолько слабее «Шахтера», как многие подумали 11 дней назад после матча за Суперкубок. «Шахтер» со своей стороны не особо форсировал события в поединке и действовал с точки зрения прагматизма. Огненным матч не получился, но оставил много вопросов. Дальше будет очень интересно.

Петр Приходько
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