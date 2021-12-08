«Днепр-1» одержал волевую победу над «Черноморцем». Ключевыми стали два решения арбитра
Украинскую бригаду арбитров назначили на еврокубковый матч
Игра пройдет уже завтра, 9-го декабря
10:40
Николай Балакин / фото - FootBoom
Завтра, 9-го декабря состоится матч Лиги конференций между голландским «Фейенордом» и израильским «Маккаби Хайфа».
UEFA назначил на этот матч бригаду украинских арбитров во главе с Николаем Балакиным, сообщает официальный сайт УАФ.
Помогать ему на линиях будут Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертым арбитром назначен Виталий Романом.
Напомним, последний матч «Зари» в еврокубках обслужат поляки.
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