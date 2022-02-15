Украинцы в еврокубковой весне. За кем стоит следить

Наши клубы вылетели, но украинский след во всех трех турнирах есть

Александр Зинченко пытается остановить Лионеля Месси / Фото: Getty Images

Сегодня к нам возвращаются еврокубки. Во вторник и среду (15,16 февраля) будем наблюдать за матчами Лиги чемпионов, а четверг, 17-го февраля, день Лиги Европы и Лиги Конференций.

К сожалению, этот еврокубковый сезон – один из худших для Украины в XXI веке. Ни одна наша команда не пробилась в евровесну, «Динамо» и «Шахтер» закончили на последних местах в своих группах Лиги чемпионов (без единой победы), а «Заря» заняла третье место в группе Лиги конференций, которое не позволяет пробиться в следующий раунд.

Тем не менее, украинских фанатам будет за кем последить в еврокубках этой весной, ведь и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и в Лиге Конференций в командах есть наши представители.

Лига конференций

Тарас Качараба, «Славия»

Соперник: «Фенербахче»

«Славия» неожиданно заняла второе место в своей группе Лиги конференций, оставив без еврокубковой весны «Унион Берлин» и «Маккаби». Центральный защитник Качараба играл в Лиге Конференций исправно – принял участие в 5-ти матчах чешской команды из 6-ти возможных, проведя на поле 413 минут и «отметившись» двумя желтыми карточками.

Со второго места в группе Лиге Конференций «Славия» отправилась в стыковые матчи плей-офф турнира, где команде выпал «Фенербахче», занявший третье место в Лиге Европы. Первая игра между ними пройдет 17-го февраля на поле турков, начало – в 19:45.

Роман Безус, «Гент»

Соперник: пока неизвестен

«Гент» почти без потерь выиграл свою группу с «Партизаном», «Анортосисом» и «Флорой», поэтому отравился сразу в 1/8 финала, где будет ждать своего оппонента после стыковых матчей.

Роман Безус принял участие во всех 6-ти матчах своей команды в Лиге конференций, но не всегда проводил полные игры (всего 299 минут). Хавбек даже успел сделать 1 ассист (в матче с «Флорой» (1:0) и получил 1 желтую карточку.

Лига Европы

Руслан Малиновский, «Аталанта»

Соперник: «Олимпиакос»

«Аталанта» осенью выступала в групповом раунде Лиги чемпионов, но неожиданно не прошла в плей-офф, хоть и была фаворитом группы с МЮ, «Вильярреалом» и «Янг Бойз». В итоге команда Гасперини пропустила вперед англичан и испанцев и опустилась в стыковые матчи Лиги Европы, где сыграет с «Олимпиакосом», который занял 2-е место в своей группе ЛЕ. Естественно, итальянская команда является фаворитом.

Малиновский принял участие в 5-ти матчах «Аталанты» в групповом раунде ЛЧ (301 минута на поле) и отличился 1 забитым мячом (в ворота «Вильярреала»). Руслан пропустил лишь матч против МЮ, просидев все 90 минут на скамейке запасных.

Андрей Ярмоленко, «Вест Хэм»

Соперник: пока неизвестен

«Вест Хэм» без проблем выиграл свою группу в Лиге Европы (с «Динамо» Загреб, «Рапидом» и бельгийским «Генком»), набрав 13 очков. Лондонская команда сразу отправилась в 1/8 финала Лиги Европы, где ожидает своего соперника, который определится после стыковых матчей. Было бы интересно посмотреть за противостоянием с «Аталантой».

В отличие от АПЛ, в Лиге Европы Мойес гораздо чаще использует Ярмоленко. Андрей провел 5 матчей своей команды из 6-ти возможных (в целом – 350 минут на поле). Именно в Лиге Европы Ярмоленко отличился единственными результативными действиями в сезоне за «Вест Хэм»: забил гол и отдал ассист в матче с «Рапидом» (2:0). Надеемся, хотя бы в ЛЕ Мойес даст Ярмоленко поиграть.

Лига чемпионов

Андрей Лунин, «Реал»

Соперник: ПСЖ

«Реал» выиграл свою группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтером», набрав 15 очков и проиграв лишь единожды – сенсационно на своем стадионе «Шерифу» Вернидуба (1:2). Жребий свел мадридский клуб с очень непростым соперником на достаточной ранней стадии. Матч между «Реалом» и ПСЖ называют заочным финалом Лиги чемпионов. Кстати, за ходом событий этой битвы вы сможете следить на нашем сайте в онлайн трансляции.

К сожалению, Лунин числится в этом списке лишь для галочки. Ни одной минуты в Лиге чемпионов за «Реал» украинский голкипер не сыграл. Мало того, в Примере также. Лунин играл лишь в Кубке Испании (2 матча), и то «Реал» оттуда уже вылетел. У украинца есть только один шанс: если сломается основной вратарь Тибо Куртуа. При всем желании увидеть Лунина в основе «Реала», желать подобного любому из спортсменов нельзя.

Роман Яремчук, «Бенфика»

Соперник: «Аякс»

«Бенфика» также попала в одну группу Лиги чемпионов с украинской командой. И ничья с «Бенфикой» – это единственное набранное очко «Динамо» в этой ЛЧ. Португальские «орлы» заняли 2-е место в группе после «Баварии», помимо «Динамо» позади оставив также кризисную «Барселону». Скажем откровенно, с соперником в 1/8 финала «Бенфике» немного повезло.

Яремчук принял участие во всех 6-ти матчах «Бенфики» в групповом раунде ЛЧ (415 минут в общей сложности), хоть и не был особо результативным – лишь 1 гол. И в ворота своей бывшей команды – «Динамо» в последнем туре. Но не стоит радоваться, ведь это было при Жорже Жезуше. Новый тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо не так доверяет украинцу, который сейчас в лиссабонском клубе – больше игрок ротации. Его место в основе под вопросом.

Александр Зинченко, «Манчестер Сити»

Соперник: «Спортинг»

«Манчестер Сити» сумел оставить позади ПСЖ в своей группе ЛЧ, а также менее именитые «Лейпциг» и «Брюгге». Команда Гвардиолы опередила парижан всего на 1 очко, но этого хватило для первого места. Результат полезности первого места – на лицо: ПСЖ будет сражаться с «Реалом», а «Ман Сити» достался проходимый соперник – «Спортинг».

Зинченко принял участие в 4-х матчах «Манчестер Сити» в ЛЧ (не играл с ПСЖ и «Брюгге»), в общей сложности провел на поле 244 минуты. И успел отличиться результативным действием: на счету украинца ассист в матче с «Лейпцигом» (1:2). Гвардиола доверяет украинцу, и в матчах со «Спортингом» есть высокий шанс увидеть Зинченко с первых минут.

Бонус: Юношеская Лига чемпионов

«Динамо» U-19

Соперник: «Спортинг» U-19

Единственная украинская команда в нашей подборке. В отличии от взрослой команды «Динамо», юноши неплохо проявили себя в группе ЛЧ с «Бенфикой», «Барсой» и «Баварией» (последние две вылетели из турнира). Команда Костюка долгое время лидировала в группе, но в последнем туре упустил первое место, проиграв «Бенфике» (0:1). Мы в итоге набрали 13 очков, а лиссабонцы – 15. В стыках в матче с «Депортиво» на выезде было сложно, но киевляне прошли соперника в серии послематчевых пенальти (2:2, пен. 3:2). Матч получился очень драматичным.

Впереди 1/8 финала, где по результатам жеребьевки «Динамо» сыграет со сверстниками из «Спортинга». Матч пройдет 1 или 2 марта. Плюс для нас в том, что игра (а в ЮЛЧ на стадии плей-офф лишь 1 матч) пройдет в Киеве. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Мидтьюлланд» – «Бенфика». В целом, будем следить за молодыми динамовцами.

Кто из украинцев имеет шанс завоевать евротрофей в этом сезоне? Пишите в комментариях!