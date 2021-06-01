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Украину и Северную Ирландию рассудят поляки

Назначены арбитры на второй товарищеский матч «сине-желтых» перед Евро
Футбол Сборная Украины
16:22
Украину и Северную Ирландию рассудят поляки
Фото - Pzpn.pl

Второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет против Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре 3 июня.

Обслужит игру польская бригада арбитров во главе с 40-летним Шимоном Марциняком. На линиях ему помогут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Интересно, что обязанности четвертого судьи будет выполнять украинец. Его функциями займется Виталий Романов.

Северная Ирландия разгромила Мальту перед матчем с «сине-желтыми» (3:0).

Сергей Стаднюк
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сборная Северной Ирландии (футбол)

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