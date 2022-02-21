Венгрия. «Фехервар» с тремя украинцами уступил аутсайдеру. «Ференцварош» сохранил лидерство, несмотря на ничью
Ультрас болгарского клуба поддержали Украину
«Левски» вывесил сине-желтый флаг на своем матче
Фото: Левски
«Левски» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 20 тура чемпионата Болгарии.
Во время игры болельщики «Левски» вывесили на стадионе флаг Украины. Ультрас команды поддержали нашу страну.
«Левски» идет 6-м в таблице чемпионата Болгарии. До лидера «Лудогорца» 18 очков.
Зимой «Ворскла» подписала лидера «Левски».
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