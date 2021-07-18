Ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе

Ультрас Черноморца / Фото - Думская

Тренер Юрий Мороз перебрался из ликвидированной молодежной команды «Динамо» в «Черноморец». Этот факт не понравился ультрас клуба.

Активные фанаты одесситов пробрались на тренировочную базу команды и выставили свои требования руководству и игрокам. Об этом сообщает Telegram-канал Troublemakers & Ultras Action.

Вместе с ним в тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, работавшие с Морозом в молодежных командах киевлян. Кроме этого, на правах аренды к «Черноморцу» присоединился ряд молодых игроков – воспитанников школы «Динамо».

Поэтому, учитывая личность нового главного тренера и совокупность вышеперечисленных факторов, одесситы озвучили им сегодня свои требования. Тренеры и игроки, имеющие отношение к «Динамо», должны покинуть команду до начала чемпионата.

В противном случае, «Черноморец» может проводить свои домашние матчи в других местах за пределами Одессы, например в Киеве. Если же клуб будет пытаться проводить домашние игры во главе с Юрием Морозом в Одессе, фанаты оставили за собой право сорвать проведение таких матчей.