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Ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе

Активных фанатов одесситов не устраивает текущее положение дел
Футбол Украинская Премьер-лига
09:27
Ультрас «Черноморца» поставили ультиматум в связи с присутствием «динамовцев» в клубе
Ультрас Черноморца / Фото - Думская

Тренер Юрий Мороз перебрался из ликвидированной молодежной команды «Динамо» в «Черноморец». Этот факт не понравился ультрас клуба.

Активные фанаты одесситов пробрались на тренировочную базу команды и выставили свои требования руководству и игрокам. Об этом сообщает Telegram-канал Troublemakers & Ultras Action.

Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главного тренера. 26 июня на должности нового руководителя команды представили Юрия Мороза, который долгое время работал главным тренером «Динамо U-21».

Вместе с ним в тренерский штаб вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, работавшие с Морозом в молодежных командах киевлян. Кроме этого, на правах аренды к «Черноморцу» присоединился ряд молодых игроков – воспитанников школы «Динамо».

Поэтому, учитывая личность нового главного тренера и совокупность вышеперечисленных факторов, одесситы озвучили им сегодня свои требования. Тренеры и игроки, имеющие отношение к «Динамо», должны покинуть команду до начала чемпионата.

В противном случае, «Черноморец» может проводить свои домашние матчи в других местах за пределами Одессы, например в Киеве. Если же клуб будет пытаться проводить домашние игры во главе с Юрием Морозом в Одессе, фанаты оставили за собой право сорвать проведение таких матчей.

Ранее сообщалось, что вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, скорее всего, будет арендован «Черноморецем».

Сергей Стаднюк
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Теги

Черноморец Динамо Киев Юрий Мороз

Комментарии 1

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18 июля 2021г. 09:34
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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