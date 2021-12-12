Ультрас «Динамо» баннером раскритиковали игру команды при Луческу

Активные фанаты киевлян снова отправляют специалиста домой

Фото - Dynamo.kiev.ua

Во время матча 18-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Зарей» ультрас киевлян вывесили баннер в адрес главного тренера Мирчи Луческу. По иронии судьба, встреча завершилась со счетом 1:1.

1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест.

Скорее всего, имеются ввиду выступления «бело-синих» в Лиге чемпионов-21/22. На странице вакцию прокомментировали стихотворно.

Я мову вивчатиму чесно,

Щоб вміти сказати нарешті:

Ieși din Kyiv, Lucescu!

Valiza, gara, Bucuresti!

Последние строки переводятся так:

Уйди из Киева, Луческу!

Чемодан, вокзал, Бухарест!

Благодаря потере очков киевлянами «Шахтер» завершил первую часть сезона единоличным лидером УПЛ.