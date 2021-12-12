«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, впервые в сезоне опередив «Динамо» по очкам
Ультрас «Динамо» баннером раскритиковали игру команды при Луческу
Активные фанаты киевлян снова отправляют специалиста домой
Фото - Dynamo.kiev.ua
Во время матча 18-го тура украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Зарей» ультрас киевлян вывесили баннер в адрес главного тренера Мирчи Луческу. По иронии судьба, встреча завершилась со счетом 1:1.
1 гол, 1 очко, 1 билет в Бухарест.
Скорее всего, имеются ввиду выступления «бело-синих» в Лиге чемпионов-21/22. На странице в фейсбук «Druzi Dymamo» акцию прокомментировали стихотворно.
Я мову вивчатиму чесно,
Щоб вміти сказати нарешті:
Ieși din Kyiv, Lucescu!
Valiza, gara, Bucuresti!
Последние строки переводятся так:
Уйди из Киева, Луческу!
Чемодан, вокзал, Бухарест!
Благодаря потере очков киевлянами «Шахтер» завершил первую часть сезона единоличным лидером УПЛ.
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