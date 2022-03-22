«Нэшвилл» разобрался с «Анахаймом», «Монреаль» минимально уступил «Бостону»
Ультрас «Реала» вышли на улицы Мадрида с баннером «Слава Україні» перед матчем с «Барселоной»
Мощная поддержка нашей страны от испанских фанатов
09:54
Фото: ESPN
Ультрас «Реала» поддержали Украину в войне с россией перед матчем против «Барселоны» (0:4).
Фанаты перед началом игры у стадиона «Сантьяго Бернабеу» развернули баннер с надписью «Слава Украине».
Ранее стало известно, что «Реал» передал 1 миллион евро для украинских беженцев.
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