Умер Александр Чубаров – многолетний администратор киевского «Динамо»

Александр Чубаров / Фото - ФК Динамо Киев

Ушел из жизни администратор киевского «Динамо» Александр Чубаров. Ему было 79 лет.

В этой должности Чубаров начал работать еще в 1985 году по просьбе Валерия Лобановского. И с тех пор он долгие годы выполнял данную роль в клубе с перерывом на тренерскую деятельность в женской команде киевлян.

Президент «Динамо» Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким Чубарова.

Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому «Динамо». Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи «бело-синих».

Организаторские способности Александра Чубарова, его глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Наш великий тренер Валерий Васильевич Лобановский долгие годы доверял решение сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову.

Вместе со всей динамовской семьей выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты.