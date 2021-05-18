Умер Александр Чубаров – многолетний администратор киевского «Динамо»
Ушел из жизни администратор киевского «Динамо» Александр Чубаров. Ему было 79 лет.
В этой должности Чубаров начал работать еще в 1985 году по просьбе Валерия Лобановского. И с тех пор он долгие годы выполнял данную роль в клубе с перерывом на тренерскую деятельность в женской команде киевлян.
Президент «Динамо» Игорь Суркис выразил соболезнования родным и близким Чубарова.
С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Александра Федоровича Чубарова, выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким.
Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому «Динамо». Александр Федорович стал администратором первой команды еще в 80-х годах и внес ценный вклад в развитие и успехи «бело-синих».
Организаторские способности Александра Чубарова, его глубокое знание футбола и всех спортивных процессов высоко ценили в клубе. Наш великий тренер Валерий Васильевич Лобановский долгие годы доверял решение сложных вопросов и задач именно администратору Чубарову.
Вместе со всей динамовской семьей выражаю глубокую печаль и искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты.
Ранее стала известна дата выхода «Динамо» из отпуска.
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