Умер легендарный экс-форвард сборной Англии Джимми Гривз

Сердце бывшего игрока перестало биться в 81-летнем возрасте

Джимми Гривз / Фото: Sky Sports

Сегодня, 19-го сентября, в 81-летнем умер бывший форвард сборной Англии Джимми Гривз, сообщает Sky Sports.

Известно, что Гривз скончался у себя дома. Другие подробности его смерти пока не известны.

Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», на его счету 266 голов в 379 матчах. Также Гривз выступал за «Челси», «Милан» и «Вест Хэм». В составе сборной Англии становился чемпионом мира в 1966-м году. в 57-ми матчах за национальную команду забил 44 мяча.

В сезоне 1962/63 Гривзу удалось забить 37 мячей в АПЛ, никому из форвардов «Тоттенхэма» никогда не удавалось подобное.

Ранее сообщалось, что в 28-летнем возрасте умер бывший игрок «Металлиста».