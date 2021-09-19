Умер легендарный экс-форвард сборной Англии Джимми Гривз

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 3
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Челси 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн 2:0 Окончен
21:45 ПСЖ - Лион 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 4:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 1:2 Окончен
19:00 Лацио - Кальяри 2:2 Окончен
21:45 Ювентус - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 Окончен
17:15 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Окончен
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай 2:0 Окончен
19:30 Заря - Черноморец 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 0:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т -:- Запланирован
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован

Умер легендарный экс-форвард сборной Англии Джимми Гривз

Сердце бывшего игрока перестало биться в 81-летнем возрасте
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 16:18
Умер легендарный экс-форвард сборной Англии Джимми Гривз
Джимми Гривз / Фото: Sky Sports

Сегодня, 19-го сентября, в 81-летнем умер бывший форвард сборной Англии Джимми Гривз, сообщает Sky Sports.

Известно, что Гривз скончался у себя дома. Другие подробности его смерти пока не известны.

Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», на его счету 266 голов в 379 матчах. Также Гривз выступал за «Челси», «Милан» и «Вест Хэм». В составе сборной Англии становился чемпионом мира в 1966-м году. в 57-ми матчах за национальную команду забил 44 мяча.

В сезоне 1962/63 Гривзу удалось забить 37 мячей в АПЛ, никому из форвардов «Тоттенхэма» никогда не удавалось подобное.

Ранее сообщалось, что в 28-летнем возрасте умер бывший игрок «Металлиста».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Англии (футбол) смерть

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»
Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»
Футбол Чемпионат мира по футболу
9 сентября 11:51
Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Футбол Чемпионат мира по футболу
8 сентября 23:59
Британский фанат получил срок за расизм в сторону игроков сборной Англии
Британский фанат получил срок за расизм в сторону игроков сборной Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
8 сентября 21:42
Саутгейт может продолжить работу со сборной Англии до 2024 года
Саутгейт может продолжить работу со сборной Англии до 2024 года
Футбол В Европе
8 сентября 20:47
Смазавший пенальти в финале Евро Сака забил дебютный гол за сборную в свой день рождения
Смазавший пенальти в финале Евро Сака забил дебютный гол за сборную в свой день рождения
Футбол Чемпионат мира по футболу
6 сентября 18:20
Кейн сравнялся с Оуэном по голам за сборную Англии
Кейн сравнялся с Оуэном по голам за сборную Англии
Футбол Чемпионат мира по футболу
6 сентября 10:11

Новости: Футбол

Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил
Тема дня
Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 23:53
Мойес объяснил, почему доверил Ноблу пробить пенальти в матче с МЮ
Мойес объяснил, почему доверил Ноблу пробить пенальти в матче с МЮ
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:45
«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
«Челси» не проигрывает в новом сезоне. Серия началась с финала ЛЧ
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:40
Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»
Соболь: «Малиновского нам будет не хватать, но это решение Петракова»
Сборная Украины
19 сентября 22:20
Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»
Санту – о поражении 0:3 от «Челси»: «Мы провели очень хороший первый тайм»
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:06
Тухель: «Игроки очень хорошо отреагировали на неудачную игру в первом тайме»
Тухель: «Игроки очень хорошо отреагировали на неудачную игру в первом тайме»
Премьер-Лига (Англия)
19 сентября 22:01
Миколенко: «В 19 лет уже купил родителям квартиру»
Миколенко: «В 19 лет уже купил родителям квартиру»
Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:46
«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ
«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ
Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:39
«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»
«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:21
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
21
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
38
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости