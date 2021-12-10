Умер легендарный фанат «Динамо» Парамон

Сергея Заборовского не стало на 67-м году жизни

Парамон / Фото: UA-Football

Известный фанат киевского «Динамо» Сергей Заборовский, более известен по кличке Парамон, скончался на 67-м году жизни, сообщает Телеграмм-канал «Записки Динамовца».

Причины смерти Парамона не сообщаются.

Но было известно, что в июне 2021-го года Парамон находился в коме. Затем сообщалось, что он из нее вышел. Тогда «Динамо» пообещало покрыть затраты по проведению операции и восстановлению Парамона.

Напомним, «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов в этом сезоне с 1-м очком в активе.