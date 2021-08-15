Умер легендарный форвард «Баварии» Герд Мюллер

Экс-футболисту было 75 лет

Герд Мюллер / Фото - ФК Бавария

Бывший нападающий «Баварии» Герд Мюллер умер в воскресенье, 15 августа. Легендарный немецкий футболист скончался в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

В составе клуба форвард трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов, по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Германии. Также он добивался побед в Кубке обладателей кубков и Межконтинентальном кубке.

На международном уровне Мюллер выступал за сборную ФРГ. В 1972 году становился чемпионом Европы, в 1974 – мира. В 1970 году стал обладателем «Золотого мяча».

Последние несколько лет сообщалось о серьезном заболевании бывшего футболиста. Экс-форвард боролся с болезнью Альцгеймера.

Напомним, лишь спустя 49 лет Роберт Левандовски сумел превзойти рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге.