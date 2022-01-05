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Умер врач киевского «Динамо»
Малюта ушел из жизни на 81-м году
Владимир Малюта / Фото: пресс-служба Динамо
80-летний врач киевского «Динамо» Владимир Малюта ушел из жизни, о чем сообщил президент клуба Игорь Суркис. Его слова приводит пресс-служба киевлян.
«Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил «Динамо», который без преувеличения на протяжении многих лет вносил весомый вклад в успехи нашего клуба и всего отечественного спорта.
Считаю, что футбольному клубу «Динамо» очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие.
Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта»
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