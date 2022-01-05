Умер врач киевского «Динамо»

Владимир Малюта / Фото: пресс-служба Динамо

80-летний врач киевского «Динамо» Владимир Малюта ушел из жизни, о чем сообщил президент клуба Игорь Суркис. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

Считаю, что футбольному клубу «Динамо» очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек большую часть своей жизни посвятил клубу и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие.

Новатор в своем деле, он не ограничивался только лечением спортивных травм, а вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, что сейчас уже признают неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта»