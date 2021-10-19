Умтити перед игрой с «Динамо»: «Любая команда может тебя обыграть»

Каталонцы ужасно стартовали в ЛЧ

Самюэль Умтити / фото - FC Barcelona

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити поделился с Mundo Deportivo ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против киевского «Динамо»:

«Мы терпим тяжелые поражения в Европе. Всем трудно, а нам тем более. «Барселона» всегда старается побеждать, но это сложно. Нужно понимать, что футбол изменился, и мы должны измениться. Мы меняем стиль игры. Раньше победы достигались владением мячом. Теперь появилось множество деталей. Футбол изменился, любая команда может тебя обыграть, а раньше такого не было. Нужно быть готовыми лучше, чем раньше. Сейчас «Барселона» должна играть с большей интенсивностью и обращать внимание на детали. Если этого не делать, можно продолжить проигрывать».

В двух стартовых матчах группы «блаугранас» дважды разгромно проиграли – «Бенфике» и «Баварии».

Киевляне сыграют с каталонцами уже в среду, 20 октября в 19:45.

Ранее тренер «Барселоны» Рональд Куман начал считать очки с «Динамо» еще до матча.