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Унаи, где ты гулял? Странные действия голкипера привезли гол в ворота Испании

Голкипер «фурии рохи» оказался неготовым к передаче своего партнера
Футбол Евро-2020
19:39
Унаи, где ты гулял? Странные действия голкипера привезли гол в ворота Испании
Фото - UEFA

Сборная Испании в матче 1/8 финала Евро-2020 играет против Хорватии. «Фурия роха» пропустила из-за неудачных действий собственного голкипера.

Полузащитник Педри отдал передачу назад. Однако Унаи Симон не сумел справиться с пасом партнера, переправив мяч в свои ворота.

За перипетиями встречи можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Хорватия – Испания.

Сергей Стаднюк
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Теги

Хорватия – Испания сборная Испании (футбол) сборная Хорватии (футбол)

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