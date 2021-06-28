Унаи, где ты гулял? Странные действия голкипера привезли гол в ворота Испании

Голкипер «фурии рохи» оказался неготовым к передаче своего партнера

Фото - UEFA

Сборная Испании в матче 1/8 финала Евро-2020 играет против Хорватии. «Фурия роха» пропустила из-за неудачных действий собственного голкипера.

Полузащитник Педри отдал передачу назад. Однако Унаи Симон не сумел справиться с пасом партнера, переправив мяч в свои ворота.

За перипетиями встречи можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Хорватия – Испания.