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«Унион» разнес обидчика «Ворсклы», забив им четыре мяча на выезде

Немцы в шаге от Лиги конференций
Футбол Лига конференций UEFA
22:12
«Унион» разнес обидчика «Ворсклы», забив им четыре мяча на выезде
Фото: twitter.com/fcunion

«Унион» в первом матче квалификации Лиги Европы не оставил шансов финскому «КуПСу».

Немцы забили четыре безответных мяча в матче в Финляндии, их которых три – в первом тайме. Авонийи оформил дубль, а также еще один гол на счету Крузе.

Во втором тайме «Унион» успокоился, но забил еще один мяч в конце встречи. Гол на счету Фользаммера.

Лига конференций. Квалификация:

«КуПС» – «Унион» 0:4

Голы: Авонийи, 7, 31, Крузе, 29, Фогльзаммер, 90+2

«КуПС»: Тойвомяки, Каррильо, Пауло, Крайдль, Макдональд (Удо, 46), Узочокву (Аспегрен, 46), Попович, Аджей-Боатенг (Видьескуг, 79), Икауниекс (Хаарала, 80), Себбан, Вяюрюнен (Ранжел, 46).

«Унион»: Триммель, Люте, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Пухач (Гиссельманн, 72), Харагути (Ингвартсен, 72), Хедира, Озтуналы (Тойхерт, 87), Крузе (Фогльзаммер, 60), Авонийи (Беккер, 60).

Ответная игра состоится через неделю. «Купс» выбил «Ворсклу» во 2-м раунде, а позже прошел «Астану».

Андрей Усмонов
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Теги

КуПС (футбол) Унион Берлин

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