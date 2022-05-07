«Уніон» розгромив «Фрайбург». Звучить неочікувано, але це боротьба за Лігу чемпіонів у Бундеслізі
Один з центральних матчів 33-го туру Бундесліги проходив між «Уніоном» та «Фрайбургом», командами, що знаходяться в безпосередній боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів.
Проте доля поєдинку була вирішена ще в першому таймі, коли берлінці забили три м’ячі, що залишилися без відповіді. Зрештою, перемога гостей з рахунком 4:1.
Бундесліга. 33-й тур
«Фрайбург» – «Уніон» 1:4
Голи: Гелер, 59 – Премель, 11, Тріммель, 30, Бекер, 41, Шафер, 90
Таким чином, за один тур до завершення сезону загострюється боротьба за останнє місце в зоні Ліги чемпіонів. «Баварія», «Боруссія» Д і «Баєр» вже гарантували собі перші три сходинки. А от на четверту позицію претендують «Фрайбург», «Лейпциг» та «Уніон».
При цьому, «Лейпциг» має матч в запасі, порівняно зі своїми конкурентами. Це гра з «Аугсбургом».
Розклад на останній тур:
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«Баєр» – «Фрайбург»
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«Армінія» – «Лейпциг»
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«Уніон» – «Бохум»
Напевно, на росії не знають про ці всі перипетії в Бундеслізі, оскільки там знімають з ефірів матчі чемпіонату Німеччини через підтримку України.
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