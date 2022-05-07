«Уніон» розгромив «Фрайбург». Звучить неочікувано, але це боротьба за Лігу чемпіонів у Бундеслізі

І «Лейпциг» отримав шанс повернутися до топ-4

«Уніон» мчить до Ліги чемпіонів, хоч лиш минулого сезону дебютував у Бундеслізі / Фото - fc-union-berlin.de

Один з центральних матчів 33-го туру Бундесліги проходив між «Уніоном» та «Фрайбургом», командами, що знаходяться в безпосередній боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів.

Проте доля поєдинку була вирішена ще в першому таймі, коли берлінці забили три м’ячі, що залишилися без відповіді. Зрештою, перемога гостей з рахунком 4:1.

Бундесліга. 33-й тур

«Фрайбург» – «Уніон» 1:4

Голи: Гелер, 59 – Премель, 11, Тріммель, 30, Бекер, 41, Шафер, 90

Таким чином, за один тур до завершення сезону загострюється боротьба за останнє місце в зоні Ліги чемпіонів. «Баварія», «Боруссія» Д і «Баєр» вже гарантували собі перші три сходинки. А от на четверту позицію претендують «Фрайбург», «Лейпциг» та «Уніон».

При цьому, «Лейпциг» має матч в запасі, порівняно зі своїми конкурентами. Це гра з «Аугсбургом».

«Баєр» – «Фрайбург»

«Армінія» – «Лейпциг»

«Уніон» – «Бохум»

Напевно, на росії не знають про ці всі перипетії в Бундеслізі, оскільки там знімають з ефірів матчі чемпіонату Німеччини через підтримку України.