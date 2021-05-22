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«Унион» в компенсированное время вырвал победу над «Лейпцигом» и пробился в еврокубки

До последнего одной ногой в Лиге конференций была менхенгладбахская «Боруссия»
Футбол Бундеслига (Германия)
22 мая 18:30
«Унион» в компенсированное время вырвал победу над «Лейпцигом» и пробился в еврокубки
Фото - Унион Берлин

В 34-м туре немецкой Бундеслиги менхенхладбахская «Боруссия» переиграла «Вердер», а «Унион» – «Лейпциг».

За тур до финиша чемпионата берлинцы опережали гладбахцев в турнирной таблице на одно очко. Команды боролись место в Лиге конференций.

«Лейпциг» повел в счете в матче с «Унионом» благодаря голу Джастина Клюйверта. Претендент на еврокубки сумел отыграться силами Фридриха. А в компенсированное время Крузе вырвал победу для команды.

В параллельном матче «Боруссия» вела 4:0 по ходу встречи и была одной ногой в еврокубках. Однако успех конкурента сделал данный поединок не имеющим турнирного значения.

Бундеслига, 34 тур

«Унион» – «Лейпциг» 2:1

Голы: Фридрих, 67, Крузе, 90 – Клюйверт, 55

«Унион»: Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Бюльтер, 82), Рюэрсон (Беккер, 82), Гентнер (Эндо, 64), Крузе, Ингвартсен (Тойхерт, 64), Муса (Авонийи, 58).

«Лейпциг»: Жозеп Мартинес, Клостерманн (Мукиеле, 85), Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Кампль (Серлот, 85), Забитцер, Айдара, Форсберг (Поульсен, 54), Хван Хи Чхан (Нкунку, 54), Клюйверт (Лаймер, 68).

Предупреждения: Триммель, Шлоттербек – Забитцер

«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:4

Голы: Рашица, 80, Фюллькруг, 83 – Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебайни, 58, Нойхаус, 67

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Топрак (Мевальд, 79), Фридль, Мбом (Осако, 55), Шмид, Битенкур (Агу, 79), Эггештайн, Зельке (Фюллькруг, 67), Сарджент (Рашица, 67).

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 84), Лазаро (Вендт, 74), Закария, Вольф (Херрманн, 84), Нойхаус, Штиндль (Хофманн, 74), Тюрам (Эмболо, 74).

Предупреждения: Мойсандер – Вольф, Закария
Сергей Стаднюк
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Боруссия Менхенгладбах Унион Берлин Вердер РБ Лейпциг

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