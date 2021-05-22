«Унион» в компенсированное время вырвал победу над «Лейпцигом» и пробился в еврокубки
В 34-м туре немецкой Бундеслиги менхенхладбахская «Боруссия» переиграла «Вердер», а «Унион» – «Лейпциг».
За тур до финиша чемпионата берлинцы опережали гладбахцев в турнирной таблице на одно очко. Команды боролись место в Лиге конференций.
«Лейпциг» повел в счете в матче с «Унионом» благодаря голу Джастина Клюйверта. Претендент на еврокубки сумел отыграться силами Фридриха. А в компенсированное время Крузе вырвал победу для команды.
В параллельном матче «Боруссия» вела 4:0 по ходу встречи и была одной ногой в еврокубках. Однако успех конкурента сделал данный поединок не имеющим турнирного значения.
Бундеслига, 34 тур
«Унион» – «Лейпциг» 2:1
Голы: Фридрих, 67, Крузе, 90 – Клюйверт, 55
«Унион»: Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Бюльтер, 82), Рюэрсон (Беккер, 82), Гентнер (Эндо, 64), Крузе, Ингвартсен (Тойхерт, 64), Муса (Авонийи, 58).
«Лейпциг»: Жозеп Мартинес, Клостерманн (Мукиеле, 85), Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Кампль (Серлот, 85), Забитцер, Айдара, Форсберг (Поульсен, 54), Хван Хи Чхан (Нкунку, 54), Клюйверт (Лаймер, 68).
Предупреждения: Триммель, Шлоттербек – Забитцер
«Вердер» – «Боруссия» Менхенгладбах 2:4
Голы: Рашица, 80, Фюллькруг, 83 – Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебайни, 58, Нойхаус, 67
«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Топрак (Мевальд, 79), Фридль, Мбом (Осако, 55), Шмид, Битенкур (Агу, 79), Эггештайн, Зельке (Фюллькруг, 67), Сарджент (Рашица, 67).
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Янчке, 84), Лазаро (Вендт, 74), Закария, Вольф (Херрманн, 84), Нойхаус, Штиндль (Хофманн, 74), Тюрам (Эмболо, 74).Предупреждения: Мойсандер – Вольф, Закария
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