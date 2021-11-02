Унижение на «Камп Ноу» и хет-трик Шевченко. Как «Динамо» в последний раз обыгрывало «Барселону»

Киевляне уничтожили своих оппонентов в двух матчах

фото - dynamo.kiev

Сегодня, 2 ноября киевское «Динамо» на стадионе «НСК Олимпийский» примет каталонскую «Барселону».

Столичный клуб еще ни разу не обыгрывал каталонцев в 21-м веке. В последних пяти матчах испанцы неизменно брали верх.

В последний раз киевляне уходили с поля с победой после матча с «сине-гранатовыми» еще в 1997-м году.

Тогда жребий определил «Динамо» и «Барселону» в одну группу Лиги чемпионов. Вместе с ними также были ПСВ и «Ньюкасл».

Команда Лобановского тогда потрясла весь мир, дважды унизительно разделавшись с подопечными Луи ван Гаала.

В первом киевском матче хозяева встретили соперников без гостеприимства, и вколотили им три безответных мяча. В воротах «блаугранас» расписались Сергей Ребров, Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев.

Казалось, что во второй игре на «Камп Ноу» каталонцы смогут дать бой, но ситуация развернулась в диаметрально противоположном направлении. Подопечные Лобановского нанесли «сине-гранатовым» еще более унизительное поражение, забив им четырежды в родных стенах.

Хет-триком отметился будущий обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко.

В том розыгрыше турнира киевляне возглавили свою группу, но уступили в четвертьфинале будущим финалистам – туринскому «Ювентусу». По итогам сезона, «ушастый» кубок взял мадридский «Реал».

«Динамо» сыграет с «Барселоной» в 22:00. Онлайн трансляция встречи.

Только с сертификатами и тестами. Правила входа на матч «Динамо» – «Барселона».