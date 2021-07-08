Уокер – о пенальти: «Я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как одну, так и в другую сторону»

Кайл Уокер / Фото: twitter.com/uefa

Защитник сборной Англии Кайл Уокер дал комментарий о полуфинальной встрече Евро-2020 с командой Дании (2:1), а также поделился мнением о предстоящем финале с Италией.



Я не был сконцентрирован на проходе Стерлинга в момент с назначением пенальти, поэтому не могу дать ему оценку. Однако, я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Говорят, что там было 50 на 50, но в итоге все было сведено в нашу пользу.

Могу сказать лишь то, что наша команда продемонстрировала достаточно уверенности и решительности для того, чтобы выиграть в итоге эту игру. Мы были вознаграждены за это судьбой посредством пенальти, а Харри Кейну еще и серьезно повезло с отскоком от голкипера. Он сумел забить в очень важный момент – все большие игроки должны показывать себя именно в таких ситуациях.

Я многого успел достичь в своей карьере на клубном уровне, но вот для страны… Я помню, как играл за «Шеффилд Юнайтед» на этой арене в финале плей-офф Чемпионшипа, а сейчас мы так близко к наибольшему успеху в современной истории страны. У нас есть много футболистов, но не каждому выпадает возможность играть за сборную, что еще сильнее поднимает ценность этого достижения.

Нам остался лишь один шаг для того, чтобы стать частью истории, и получить признание фанатов.