Уокер – о пенальти: «Я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как одну, так и в другую сторону»
Защитник сборной Англии Кайл Уокер дал комментарий о полуфинальной встрече Евро-2020 с командой Дании (2:1), а также поделился мнением о предстоящем финале с Италией.
Ни один состав сборной Англии не выходил в финал чемпионата Европы с 1966-го года, поэтому нам наконец-то удалось оказаться там, где мы заслуживаем находиться. Играть в финале на «Уэмбли» будет невероятно, но перед нами стоит еще одна преграда, которую придется преодолевать. Могу вас только заверить, что каждый игрок сборной Англии отдаст все ради этого.
Я не был сконцентрирован на проходе Стерлинга в момент с назначением пенальти, поэтому не могу дать ему оценку. Однако, я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Говорят, что там было 50 на 50, но в итоге все было сведено в нашу пользу.
Могу сказать лишь то, что наша команда продемонстрировала достаточно уверенности и решительности для того, чтобы выиграть в итоге эту игру. Мы были вознаграждены за это судьбой посредством пенальти, а Харри Кейну еще и серьезно повезло с отскоком от голкипера. Он сумел забить в очень важный момент – все большие игроки должны показывать себя именно в таких ситуациях.
Я многого успел достичь в своей карьере на клубном уровне, но вот для страны… Я помню, как играл за «Шеффилд Юнайтед» на этой арене в финале плей-офф Чемпионшипа, а сейчас мы так близко к наибольшему успеху в современной истории страны. У нас есть много футболистов, но не каждому выпадает возможность играть за сборную, что еще сильнее поднимает ценность этого достижения.
Нам остался лишь один шаг для того, чтобы стать частью истории, и получить признание фанатов.
Напомним, что форвард Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах Европы и мира.
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