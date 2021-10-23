«Уотфорд» перевернул матч с «Эвертоном», благодаря хет-трику Кинга
«Эвертон» в матче 9 тура АПЛ дома проиграл «Уотфорду».
Команды обменялись быстрыми голами в первом тайме, а в начале второго хозяева забили второй мяч. «Эвертон» вел игру к победе, хотя подсел в конце встречи.
Этим как раз и воспользовался «Уотфорд», забив четыре мяча чуть более, чем за 10 минут. Кинг оформил хет-трик в матче, а также забили Куцка и Деннис.
«Эвертон» без побед уже три матча подряд. «Уотфорд» выиграл впервые за четыре тура.
АПЛ. 9-й тур:
«Эвертон» – «Уотфорд» 2:5
Голы: Эвис, 3, Ришарилсон, 63 – Кинг, 13, 80, 86, Куцка, 78, Деннис, 90+1
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Аллан, Грэй (Ивоби, 77), Дэвис, Рондон, Гордон (Ришарлисон, 60).
«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 64), Нгакиа (Нкулу, 76), Сарр (Деннис, 64), Кинг, Эрнандес.
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