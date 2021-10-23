«Уотфорд» перевернул матч с «Эвертоном», благодаря хет-трику Кинга

«Шершни» забили трижды за восемь минут

Фото: Sky Sports

«Эвертон» в матче 9 тура АПЛ дома проиграл «Уотфорду».

Команды обменялись быстрыми голами в первом тайме, а в начале второго хозяева забили второй мяч. «Эвертон» вел игру к победе, хотя подсел в конце встречи.

Этим как раз и воспользовался «Уотфорд», забив четыре мяча чуть более, чем за 10 минут. Кинг оформил хет-трик в матче, а также забили Куцка и Деннис.

«Эвертон» без побед уже три матча подряд. «Уотфорд» выиграл впервые за четыре тура.

АПЛ. 9-й тур:

«Эвертон» – «Уотфорд» 2:5

Голы: Эвис, 3, Ришарилсон, 63 – Кинг, 13, 80, 86, Куцка, 78, Деннис, 90+1

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Аллан, Грэй (Ивоби, 77), Дэвис, Рондон, Гордон (Ришарлисон, 60).



«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 64), Нгакиа (Нкулу, 76), Сарр (Деннис, 64), Кинг, Эрнандес.

