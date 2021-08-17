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УПЛ лучше чемпионатов России и Франции. Опубликован рейтинг самых интенсивных лиг

Лидером ожидаемо стала Английская Премьер-лига

Футбол Украинская Премьер-лига
16:38
УПЛ лучше чемпионатов России и Франции. Опубликован рейтинг самых интенсивных лиг
Фото: УПЛ

Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых интенсивных футбольных лиг в сезоне 2020/2021 гг.

Отметим что Украинская премьер-лига заняла 17-ю позицию.

Рейтинг CIES Football Observatory:

1. Английская премьер-лига – 7,82 процента

2. Чемпионат Польши – 7,81

3. Испанская примера – 7,75

4. Чемпионат Чехии – 7,61

5. Чемпионат Швейцарии – 7,6

6. Чемпионат Бельгии – 7,54

7. Английский чемпионшип – 7,52

8. Чемпионат Дании – 7,51

9. Итальянская серия А – 7,5

10. Испанская сегунда – 7,47...

15. Немецкая бундеслига – 7,31

17. Украинская премьер-лига – 7,25

19. Российская премьер-лига – 7,15

22. Французская лига 1 – 7,08

Напомним, ранее УПЛ стала 21-й в рейтинге национальных лиг от IFFHS.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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