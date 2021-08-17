УПЛ лучше чемпионатов России и Франции. Опубликован рейтинг самых интенсивных лиг
Статистический портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых интенсивных футбольных лиг в сезоне 2020/2021 гг.
Отметим что Украинская премьер-лига заняла 17-ю позицию.
Рейтинг CIES Football Observatory:
1. Английская премьер-лига – 7,82 процента
2. Чемпионат Польши – 7,81
3. Испанская примера – 7,75
4. Чемпионат Чехии – 7,61
5. Чемпионат Швейцарии – 7,6
6. Чемпионат Бельгии – 7,54
7. Английский чемпионшип – 7,52
8. Чемпионат Дании – 7,51
9. Итальянская серия А – 7,5
10. Испанская сегунда – 7,47...
15. Немецкая бундеслига – 7,31
17. Украинская премьер-лига – 7,25
19. Российская премьер-лига – 7,15
22. Французская лига 1 – 7,08
Напомним, ранее УПЛ стала 21-й в рейтинге национальных лиг от IFFHS.
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