Остановленный из-за войны сезон УПЛ еще может быть доигран
УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов
Такое правило действует в футбольной ассоциации
16 апреля 23:22
Фото: ФК Шахтер
Украинский журналист Игорь Цыганык в программе «Цыганык лайв» высказался касательно грядущего сезона УПЛ.
«В случае, когда наступит мир в Украине, то точно будет хотя бы 8 клубов в УПЛ. Потому что это требование UEFA – хотя бы 8 клубов для полноценного чемпионата. Если будет 8 команд, то можно, например, сыграть в четыре круга. Если удастся стартовать только в сентябре, то три круга.
Но важно в элите иметь хотя бы восемь клубов, иначе не получим признание UEFA и возможность выступать в еврокубках.
Нужно будет допускать всех, кто хочет играть в УПЛ».
Ранее сообщалось, что остановленный из-за войны сезон УПЛ еще может быть доигран.
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