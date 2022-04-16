УПЛ не будет выступать под эгидой UEFA, если на следующий сезон не наберется хотя бы 8 клубов

Фото: ФК Шахтер

Украинский журналист Игорь Цыганык в программе «Цыганык лайв» высказался касательно грядущего сезона УПЛ.

Но важно в элите иметь хотя бы восемь клубов, иначе не получим признание UEFA и возможность выступать в еврокубках.

Нужно будет допускать всех, кто хочет играть в УПЛ».