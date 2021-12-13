УПЛ определила лучшего игрока 18 тура

Он забил в ворота «Динамо»

Фото: ФК Заря

УПЛ определила лучшего игрока по итогам 18 тура.

Им стал форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш. Он забил в ворота «Динамо» (1:1) и помог команде сыграть вничью.

В голосовании иранец опередил своего вратаря Дмитрия Мацапуру и форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса.

Сам Аллахьяр сообщил, что это был его последний матч за «Зарю».

Лучшим тренером тура стал наставник «Черноморца».