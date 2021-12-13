«Динамо» – «Заря»: прогноз на последний большой матч в УПЛ перед зимним перерывом
УПЛ определила лучшего игрока 18 тура
Он забил в ворота «Динамо»
Фото: ФК Заря
УПЛ определила лучшего игрока по итогам 18 тура.
Им стал форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш. Он забил в ворота «Динамо» (1:1) и помог команде сыграть вничью.
В голосовании иранец опередил своего вратаря Дмитрия Мацапуру и форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса.
Сам Аллахьяр сообщил, что это был его последний матч за «Зарю».
Лучшим тренером тура стал наставник «Черноморца».
Комментарии 0