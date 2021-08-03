Суркис: «Арендованные «Черноморцем» игроки смогут сыграть против «Динамо», если это будет зеркально со стороны нашего конкурента»
УПЛ утвердила дату и время матчей 4-го тура, «Динамо» сыграет посреди недели
Возможно, из-за товарищеского матча с «Интером»
3 августа 14:43
Фото: ФК Динамо
УПЛ утвердила дату и время матчей 4-го тура.
13 августа (пятница)
19.30 «Шахтер» – «Металлист-1925»
14 августа (суббота)
17.00 «Верес» – «Ворскла»
19.30 «Заря» – «Минай»
19.30 «Десна» – «Днепр-1»
15 августа (воскресенье)
17.00 «Колос» – «Рух»
19.30 «Львов» – «Александрия»
16 августа (понедельник)
19.00 «Мариуполь» – «Черноморец»
18 августа (среда)
19.30 «Ингулец» – «Динамо»
Отметим, что 14-го августа запланирован товарищеский матч между «Динамо» и «Интером».
Комментарии 0