Анонс 7 тура УПЛ
Стало известно, когда «Динамо» и «Шахтер» впервые сыграют между собой в этом сезоне
Расписание матчей 10-го тура УПЛ
Фото: УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
10-й тур
1 октября (пятница)
«Мариуполь» – «Рух» 19.30
2 октября (суббота)
«Колос» – «Черноморец» 14.00
«Львов» – «Днепр-1» 17.00
«Ворскла» – «Ингулец» 19.30
3 октября (воскресенье)
«Верес» – «Александрия» 14.00
«Заря» – «Десна» 17.00
«Металлист-1925» – «Минай» 17.00
«Динамо» – «Шахтер» 19.30
У нападающего киевского «Динамо» Эрика Рамиреса подозрение на инфицирование коронавирусом.
Комментарии 0