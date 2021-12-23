Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

УПЛ возобновится 25 февраля

Известно расписание на 19 и 20 тур
Футбол Украинская Премьер-лига
11:10
УПЛ возобновится 25 февраля
Фото: ФК Заря

УПЛ определила даты 19 и 20 тура чемпионата Украины.

Премьер-лига возобновится 25 февраля. Откроет весеннюю часть сезона матч «Минай – «Заря».

19 тур:

25 февраля (пятница):

«Минай» – «Заря» 19:30

26 февраля (суббота):

«Динамо» – «Ингулец» 14:00

«Металлист 1925» – «Шахтер» 17:00

«Александрия» – «Львов» 19:30

27 февраля (воскресение):

«Рух» – «Колос» 14:00

«Днепр-1» – «Десна» 17:00

«Ворскла» – «Верес» 19:30

28 февраля (понедельник):

«Черноморец» – «Мариуполь» 19:30

20 тур:

5 марта (суббота):

«Минай» – «Верес» 14:00

«Александрия» – «Колос» 17:00

«Заря» – «Мариуполь» 19:30

6 марта (воскресение):

«Ингулец» – «Львов» 14:00

«Шахтер» – «Черноморец» 17:00

«Десна» – «Динамо» 19:30

7 марта (понедельник):

«Рух» – «Днепр-1» 17:00

«Металлист 1925» – «Ворскла» 19:30.

Турнирная таблица УПЛ.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

УПЛ возобновится 25 февраля
УПЛ возобновится 25 февраля
Украинская Премьер-лига
11:10
Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области
Ковалец возглавил команду из чемпионата Житомирской области
Украинская Премьер-лига
10:50
Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»
Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»
Примерa (Испания)
10:29
Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»
Клопп: «Изменения в перерыве нам очень помогли»
Премьер-Лига (Англия)
10:10
«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду
«Боруссия» рассматривает Шика и Аллера на замену Холанду
Бундеслига (Германия)
09:51
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Шаран: «Хочется работать, но «Минаю» нужно усиление»
Украинская Премьер-лига
09:30
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
«Специя» установила рекорд Серии А, обыграв «Наполи» без единого удара в створ ворот
Серия А (Италия)
09:17
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Премьер-Лига (Англия)
08:55
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
Украинская Премьер-лига
08:28
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости