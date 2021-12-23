УПЛ возобновится 25 февраля
УПЛ определила даты 19 и 20 тура чемпионата Украины.
Премьер-лига возобновится 25 февраля. Откроет весеннюю часть сезона матч «Минай – «Заря».
19 тур:
25 февраля (пятница):
«Минай» – «Заря» 19:30
26 февраля (суббота):
«Динамо» – «Ингулец» 14:00
«Металлист 1925» – «Шахтер» 17:00
«Александрия» – «Львов» 19:30
27 февраля (воскресение):
«Рух» – «Колос» 14:00
«Днепр-1» – «Десна» 17:00
«Ворскла» – «Верес» 19:30
28 февраля (понедельник):
«Черноморец» – «Мариуполь» 19:30
20 тур:
5 марта (суббота):
«Минай» – «Верес» 14:00
«Александрия» – «Колос» 17:00
«Заря» – «Мариуполь» 19:30
6 марта (воскресение):
«Ингулец» – «Львов» 14:00
«Шахтер» – «Черноморец» 17:00
«Десна» – «Динамо» 19:30
7 марта (понедельник):
«Рух» – «Днепр-1» 17:00
«Металлист 1925» – «Ворскла» 19:30.
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