Президент «Баварии»: «Суперлига? Не хочу исключать это навсегда, но не в краткосрочной перспективе»
Управляющий директор «Лейпцига»: «Бавария» контактировала с нашим лидером, но не с нами»
Лаймер может перебраться в мюнхенский клуб?
8 сентября 21:59
Конрад Лаймер / Фото: Twitter
Управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф высказался об интересе «Баварии» к полузащитнику команды Конраду Лаймеру. Его слова приводит Transfermarkt.
«В случае с Лаймером между «Баварией» и игроком был лишь один контакт, но он был не между «Баварией» и нами. Такой подход для нас не нов, поэтому никаких действий не последовало.
Послушайте, это нормальная процедура в «Баварии». Конечно, они любят вызывать небольшие волнения не только у нас, но и у других клубов».
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