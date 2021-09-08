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Управляющий директор «Лейпцига»: «Бавария» контактировала с нашим лидером, но не с нами»

Лаймер может перебраться в мюнхенский клуб?
Футбол Бундеслига (Германия)
8 сентября 21:59
Управляющий директор «Лейпцига»: «Бавария» контактировала с нашим лидером, но не с нами»
Конрад Лаймер / Фото: Twitter

Управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф высказался об интересе «Баварии» к полузащитнику команды Конраду Лаймеру. Его слова приводит Transfermarkt.

«В случае с Лаймером между «Баварией» и игроком был лишь один контакт, но он был не между «Баварией» и нами. Такой подход для нас не нов, поэтому никаких действий не последовало.

Послушайте, это нормальная процедура в «Баварии». Конечно, они любят вызывать небольшие волнения не только у нас, но и у других клубов».


Ранее президент «Баварии» высказался о Суперлиге.

Петр Приходько
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